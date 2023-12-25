中鋼前總經理陳振榮晚年飽受癌症病魔影響住進安寧病房，今（25）日凌晨辭世，他在基層做起，在中鋼擔任總經理12年，參與公司從無到有各階段擴建歷程，在業界有很高聲譽。業界指陳振榮是性情中人，喜歡交朋友，人緣十分好。
陳振榮出生在高雄鳳山，他從成大礦冶系畢業後考進中鋼。值得一提的是，陳振榮出身政治世家，叔叔陳義秋外號「鳳山虎」是高雄黃派大老，但他沒進入政治圈，在1990年代接掌中鋼總經理一職，是中鋼黃埔一期員工。
各方對陳振榮離世緬懷難捨，根據中國時報報導，中鋼幹部對陳振榮「大口吃肉、大口喝酒」、「你兄我弟」豪邁性格印象深刻，指陳振榮是性情中人，很喜歡交朋友，公司公關經他之手都很順遂，他對公司基層非常親切，對幹部卻非常嚴格，要幹部以身作則。
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