【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17597.06點，漲0.43點；總計390家漲、530家跌、123家持平；委買37391909張、委賣23175113張；總成交值2039.94億元。

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