美國聯準會（Fed）最近一期決議利率按兵不動，甚至暗示明（2024）年可能降息三次，也有經濟學者預測明年6月才會開始降息，下半年將再三次降息，每次都降1碼，年底時的利率為4.25％至4.50%，也就是全年降息4碼。

降息有助有利新興市場資金動能，加上電子業庫存去化調整可望開啟另一段循環，都支撐台股多頭走勢；安聯投信台股團隊認為，美國相關數據、利率政策與市場對於降息預期樂觀程度，仍是左右近期市場氛圍的主要因素。

一般而言，在升息環境之下，不利債券投資、尤其是政府公債，包括美國10年期公債殖利率及30年期公債殖利率都在升息循循中狂飆，造成債券價格下跌的評價損失。

一旦降息，債券價格將回升，壽險業認列未實現的資產有機會子在明年隨著季降息回沖利益，以壽險為主體的國泰金（2882）、富邦金（2881）等可望受惠。

高殖利率股包括台積電（2330）、大立光（3008）、南亞科（2408）、台塑（1301）、中華電（2412）等，及高資本支出族群也將受惠於降息取得更便宜的資金，例如營建業的華固（2548）、長虹（5534）、潤泰新（9945）等。

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