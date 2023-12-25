【時報記者林資傑台北報導】台灣在亞洲公司治理協會（ACGA）2023年亞洲公司治理評鑑中勇奪季軍，創下歷年最佳記錄。集保結算所為趁勝追擊，即日起於公司投資人關係整合平台（ESG IR平台）推出「股東會投票逐案揭露服務」及一系列ESG投資篩選功能，為台灣責任投資實踐再下一城。
目前全球多數機構投資人在股東會投票後，皆會將其投票決定載明投票理由，逐案對大眾揭露，實踐盡職治理義務。亞洲公司治理協會多年來亦反覆倡議亞洲各市場，應將逐案揭露視為標準作法。
台灣對此從善如流，已有相當數量機構投資人將投票結果逐案揭露，然因缺乏統一揭露格式與資料平台，導致外界難以利用以上資料。對此，集保結算所推出「股東會投票逐案揭露服務」，以解決上述痛點。
集保結算所指出，「股東會投票逐案揭露服務」將提供機構投資人一站式揭露系統，機構投資人可利用該系統維護投票理由、發言紀錄等資訊，簡化揭露流程並大幅提高揭露品質。暫不願逐案揭露的機構，亦可選擇暫採「彙總揭露」，一同享受服務便利性。
集保結算所總經理陳德鄉表示，作為國內主要的ESG服務提供者之一，集保結算所將持續強化相關服務，滿足機構投資人在ESG投資流程上的不同需要，也期待新推出的投票逐案揭露服務，可成為台灣公司治理另一里程碑。
此外，為協助機構投資人落實責任投資，集保結算所即日起亦於ESG IR平台推出一系列ESG篩選功能，包括產品篩選追蹤、爭議篩選追蹤及評等篩選追蹤等功能，可滿足投資人不同篩選需求。
集保結算所表示，伴隨日前發布的國內首份「ESG評等機構行為守則」，集保結算所將在新的一年與國內外評等機構展開更多合作與對話，促進ESG投資生態系健全發展。
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