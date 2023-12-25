美國貨運巨頭UPS一名司機在抖音上曝光自己的薪資單引起熱烈討論，他的一周稅前薪資達到2004美元（約新台幣6.2萬），換算下來，年薪有望超過新台幣300萬，影片內容羨煞眾人，上傳後吸引超過1200萬點閱。
Business insider報導，從UPS司機Skyler Stutzman公開的薪資單可以發現，一周稅前收入為2004美元，若扣掉所有稅款與扣除額後為1300美元，換算時薪為44.26美元（約新台幣1374元）引起熱烈討論。
影片引起許多關注，甚至讓許多科技工作者感到忌妒，很多網友提到，沒有意識到所在產業的薪水，其實比司機還要低，「我在我的領域工作了20年，還獲得學位與證照，但我的薪水低很多」、「我在療養院工作每小時只能賺 14.55 美元，我熱愛我的工作，但工資太低了。」
Skyler Stutzman的薪水讓許多人感到相當羨慕，但他也提到辛苦的一面，「2008年進入UPS並在倉庫任職6年後才轉任司機，且擔任4年司機之後才有可能拿到最高水準的待遇。」等於需要花上十年才有機會獲得令人羨慕的薪水。
此外，Skyler Stutzman也提到，如果有一天你想成為UPS的司機，必須在倉庫工作一段很長的時間，對很多人來說，至少需要花費數年的時間，才有機會轉任待遇較好的司機。
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