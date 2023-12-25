北韓勞動黨本周將召開第八屆中央委員會第九次全體會議，就新年政策方針進行討論。韓媒推測，北韓最高領導人、國務委員會委員長金正恩預計將在會上探討繼續發射軍事偵察衛星、擴大與中俄合作以及打開國門等事項。

據《韓聯社》報導，勞動黨中央委員會政治局本月1日決定在下旬召開八屆九中全會。勞動黨中央委全會在不舉行黨代會的期間召開，討論和決定主要對內外政策。金正恩自2019年起親自主持，對一年的工作進行總結，並決定新年的政策路線。

根據慣例，會議將於27日前後開幕，31日閉幕。金正恩預計將在會上重申對美「以強制強」原則，並再次強調繼續發射軍事偵察衛星等國防力量提升計畫。屆時，金正恩還可能在會上制定應對韓美政策，表明擴大與中俄合作的意願，並正式宣布因疫情關閉的國門全面開放。

金正恩在上月發射衛星後曾表示，將在年底的全會上敲定「2024年度偵察衛星發射計畫」。北韓繼續發射軍事偵察衛星等計畫也備受關注。

此外，全會還將評價今年在建築、輕工業、農業、科技和衛生等經濟領域取得的成果，並制定明年的工作目標。《韓聯社》指出，會議還可能祭出進一步管控民眾思想、整頓社會秩序的政策。