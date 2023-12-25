【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國即將降息的前景激勵美股主要指數連續第8周收高，受此提振，周一日經225指數晨收上漲0.37%，報33,291.39點。東證一部指數早盤漲0.19%，收在2340.97點。紅海可望恢復航行可能導致運價回落，航運股表現疲弱。

Phillip Securities Japan交易部門主管Takehiko Masuzawa表示，因逢聖誕節假期，許多國際市場休市，投資人不願大舉押注，使日股漲幅受限。在談到上周五美股主要指數漲跌互見時，Masuzawa表示，雖然市場有好有壞，但唯一明顯的趨勢是航運股走跌，因為媒體報導丹麥馬士基公司（Maersk）準備重啟紅海與亞丁灣的航運業務。

由於全球航運公司繞道非洲好望角以避免行經紅海時遭到葉門胡塞武裝組織襲擊，在運價因而飆漲的預期帶動下，上周日本航運股大漲17%。

周一航運股指數下挫6%，在東證33大類股中跌幅最大。川崎汽船（Kawasaki Kisen）、日本郵船（Nippon Yusen）和商船三井（Mitsui OSK Lines）早盤均跌逾5%，在日經指數成分股中表現最差。

重磅股迅銷上漲0.39%，給日經指數帶來的提振最大。晶片製造設備大廠東京威力科創漲0.48%。

晶片測試設備大廠愛德萬（Advantest）下挫1.1%，給日經指數帶來最大的拖累。

化妝品大廠資生堂宣布收購Dr. Dennis Gross Skincare，股價下跌2.32%。

半導體材料製造商三菱化學集團（Mitsubishi Chemical Group ）任命新總裁，股價下跌3.3%。