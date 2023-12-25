在整體經濟景氣下行之際，今年工業地產依然表現堅挺，其中全台「熱點」桃園，更是喊燒！據台灣房屋工業地產中心今（25）日的最新統計，今年桃園5大產業園區的工業土地，觀音產業園區以漲幅61.5％，奪得榜首；排名第二漲幅，由龜山產業園區以48.6％拿下。
台積電放棄進駐龍潭擴廠計畫，但桃園工業地產土地價格持續上漲。台灣房屋統計實價登錄數據，近3年桃園5大產業園區的工業用地漲幅，其中觀音產業園區上漲61.5％最多，龜山產業園區則以48.6％的漲幅居次，華亞科技園區、大園產業園區、中壢產業園區，地價也都上漲逾3成。
其中，華亞科技園區工業用地每坪成交均價，來到62萬元，龜山產業園區土地價格每坪52萬元，雙雙創下區域新高。
至於觀音產業園區、大園產業園區，工業用地價格即使大漲，目前仍在每坪2字頭的相對親民水位。
台灣房屋工業地產中心執行長陳璟葵表示，2018年起中美貿易戰開打，全球供應鏈重組，台商在稅務、經營成本考量下回流台灣，桃園因具備產業、交通、人才等投資環境區位優勢，又是全球電子製造、光電顯示及半導體中下游供應鏈產業重鎮，成為台商回流設廠的首選據點，因而帶動桃園各大產業園區地價上漲。
陳璟葵指出，今年以來全球面臨景氣波動，但製造業、科技業、食品業、物流業、金屬加工、電子設備廠等產業仍持續擴廠，並開出獵地需求，廠房面積至少1500坪以上，其中物流廠商需求最大，要求設廠面積達上萬坪，因此預期2024年桃園5大產業園區後市仍持續看俏。
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