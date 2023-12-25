2023年已進入尾聲，一連串慶祝跨年及元旦迎曙光活動，適逢冬天的氣候，各地早晚氣溫明顯偏低，民眾應該注意「戶外」保暖。國民健康署長吳昭軍25日提醒，為維持身體的溫度，可運用內層保暖、外層禦寒多層次穿搭，方便隨著氣溫變化來穿脫衣物；有心血管疾病風險的民眾更要小心選擇正確的抗寒方式。

根據國民健康署2017～2020年國民營養健康調查發現，20歲以上國人高血壓盛行率為27.3％，自知率為67.9％，表示仍有三成民眾不自知有高血壓，每當氣溫驟降與天氣濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，更容易造成血壓升高，造成心肌梗塞和中風急性發作機會大增。因此，提醒民眾天冷除了要注意保暖外，也要維持4項健康生活習慣：規律運動、均衡飲食、充足睡眠、定期量測血壓，做好三高的管理與控制，並避免以下不適當的抗寒取暖行為：

1.喝酒暖身：一般誤認喝酒可暖身，理由是酒精讓皮膚的微血管擴張，因而會有感到暖意的錯覺，但其實體內血液是離開器官後，因酒精作用的緣故，反而造成身體內部的中心體溫下降，尤其在外喝酒宿醉反而會更危險。

2.小心燙傷：長者及嬰幼兒不易用言語表達，或是糖尿病等慢性疾病患者，其末梢神經感覺較為遲緩，甚至是中風患者無力翻身，皆應避免直接接觸或長時間使用電毯、暖爐、暖暖包等。若要使用隨身保暖用品，建議在外層包一層毛巾或布再使用，以免忘記造成長時間的低溫燙傷。

如發現自己或親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是出現做不到「微笑、舉手、說你好」任一個動作的中風徵兆，應儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾！

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