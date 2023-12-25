全球主要航運集團馬士基（Maersk）表示，為了因應美國主導的「紅海護航行動」，集團正準備恢復經過紅海及亞丁灣的航運服務。
香港信報25日報導，葉門胡塞武裝早前開始，對經過紅海的以色列船隻發動襲擊，令全球多家主要航運集團擔心本身船隻安全，決定暫停通過蘇伊士運河，經過紅海的航運服務。
其後，美國政府宣布，將建立一個聯盟以應對胡塞武裝的威脅，保障紅海貿易安全。參與行動的國家包括英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威和西班牙等國，這些國家將在紅海南部和亞丁灣進行聯合巡邏。
馬士基於24日稍晚指出，因應美國主導的護航軍事行動已經到位，所以恢復利用蘇伊士運河作為亞洲及歐洲之間的航運貿易的活動，未來數日將公布更多細節。但馬士基仍強調，根據紅海航道安全狀況演變而定，亦可能再次改道。
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