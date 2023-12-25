大陸國家新聞出版署25日A股盤前公布，12月陸產網路遊戲審批資訊，共計105款新遊戲通過審批獲得版號，其中包括騰訊的「逆戰：未來」、網易的「螢火突擊」等。市場分析，新一批遊戲獲批，加上大陸國家新聞出版署負責人日前的解說，反映出官方希望紓緩市場憂慮。

然而，截至25日上午10時20分，A股上市遊戲股三七互娱、巨人網絡跌停，姚記科技、游族網絡均跌逾9％。

大陸國家新聞出版署22日公布「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，限制遊戲過度使用和高額消費，網路遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵，以及網路遊戲直播不得出現高額打賞。

大陸新聞出版署相關負責人23日表示，意見稿旨在保障和促進網路遊戲業繁榮健康發展，將認真研究各方提出的關切和意見並進一步修改完善。

中國音數協遊戲工委25日在微信公眾號發文指出，大陸國家新聞出版署公布新批准的105款陸產遊戲版號，單次審批數量首次突破100款，所涵蓋的遊戲企業範圍也更廣，中國音數協遊戲工委和廣大遊戲企業深受鼓舞。這次新批版號，是繼12月22日新批准一批進口網路遊戲版號後，大陸國家新聞出版署又批准發表的一批陸產網路遊戲版號，有力展示主管部門積極支持網路遊戲發展的鮮明態度。

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