台股2023年倒數第5個交易日，加權指數開平走高17,596點，站上周線。早盤資金流向台積電、大立光等大型權值股，宏碁、華碩等AI PC相關的消費性電子股，以及中小型鋼鐵股。

美股上周五小漲收盤，除了道瓊工業指數下跌0.05％，為37,385點；那斯達克數小漲0.19％，收在14,992點；S＆P 500指數上漲0.17％，收在4,754點；費城半導體指數上漲0.35％，收在4,132點。美股今日因聖誕節休市。

燁興、佳大、海光、新鋼等中小型鋼鐵股，開盤後都一度攻上漲停。

全球最大的消費性電子展CES展，即將於1月初登場，屆時將有許多AI PC相關應用，以及其他消費性電子產品推出。因此，早盤宏碁一度攻上漲停49.8元，創12年新高。其他AI PC相關股上漲的包括華碩、緯創、藍天、微星。

而在紅海危機可能有解方的情況下，航運類股一片綠油油。長榮下跌超過5％、陽明下跌超過7％、萬海下跌超過5％。但因為海運阻滯，許多商品改走空運，因此華航上漲超過1％、長榮航上漲超過0.3％。