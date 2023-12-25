搶攻年節聚餐「微醺商機」，今冬SUNMAI金色三麥把水果甜點釀成酒，全新推出三款「喝的微醺甜點」，其中「超派草莓」添加品牌史上最高比例25％草莓果實，標榜濃郁到彷彿「喝的草莓蛋糕」。SUNMAI金色三麥並與日本半熟起司塔名店PABLO聯名推出融合華麗紫紅的櫻桃與多種莓果，香醇滋味與酒體渾然天成的「櫻桃野莓」。更有集合芒果、鳳梨、百香果、芭樂等熱帶水果，迸發豐沛果香的「熱帶水果天堂」。即日起，「櫻桃野莓」、「熱帶水果天堂」於家樂福、大潤發、微風超市、Mia C'bon、樂比亞陸續開賣。12月23日起，「超派草莓啤酒」於全台 7-ELEVEN統一超商限時販售。

SUNMAI 金色三麥釀酒師以史上最高草莓比例釀出滋味暴衝的「超派草莓」，高達25％的爆罐草莓果實釀造，滋味香濃就像「喝的草莓蛋糕」。SUNMAI金色三麥全新酒款「超派草莓」汲取果實酒的釀造手法，熟成時期投入大量草莓果泥，以獨特冷萃取技術保留天然自然果香，風味香甜如鮮採草莓，酒體圓潤飽滿就像蓬鬆蛋糕，同時創造出 8％ 超過癮的高酒精度。今年草莓季，SUNMAI 金色三麥任性放肆把酒變甜點，SUNMAI金色三麥「超派草莓」，每瓶定價 99 元，自 12 月 23 日起於全台7-ELEVEN統一超商限時販售。

SUNMAI 金色三麥攜手在日本創下日銷2,000顆紀錄的PABLO半熟起司塔，以冬季奢華水果的濃郁、奪目為靈感，把溫帶到熱帶的夢幻水果組合一起釀成酒裝罐。釀造職人SUNMAI金色三麥聯手日本烘焙匠人PABLO，以手工甜點的精準度巧妙拿捏水果釀造的究極比例，精心打造與下午茶最搭的兩款全新酒款，用微醺愜意凝聚姊妹間的好感情。

「野莓櫻桃」口味融合多種優雅酸甜的莓果，再以深邃香醇的櫻桃點綴精緻風味，唇齒間果香芬芳，華麗的紫紅色酒體更是如珠寶般明艷動人。「熱帶水果天堂」口味一次召集芒果、鳳梨、百香果、芭樂等熱帶氣息，橘金酒色美似赤道夕陽，酸中有甜、甜而不膩，喝一口就置身水果天堂！即日起，「櫻桃野莓」、「熱帶水果天堂」於家樂福、大潤發、微風超市、Mia C'bon、樂比亞陸續上市，每瓶訂價109元，限量販售中。

禁止酒駕，飲酒過量，有害健康