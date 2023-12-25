陽明海運（2609）年終獎金率先翻牌，預估今年營運處於小賺邊緣，董事會22日通過發放一個月績效獎金，加上按慣例陽明固定都有一個月考核獎金，等於可以領到2個月；同時，比照公務人員，明年加薪約4％。
陽明今年前三季純益60.77億元，每股純益1.74元；由於10、11月市場需求疲弱及運價持續低迷，同期營收都呈現年、月雙減，11月每股小虧0.44元，累計前11月營收為1,301.22億元、年減63.81％，預估全年處於小賺邊緣。
至於近期紅海危機帶動運價急漲，法人估，將反映在陽明明年第一季營運。
按慣例，陽明固定都會有一個月的年終考核獎金，如果公司有獲利，會加發績效獎金，22日董事會已通過加發一個月績效獎金，暗喻陽明今年應該有小賺。
陽明還有一筆所謂「年中獎金」也讓員工期待，以今年前三季獲利粗估約1.2個月，合計年終加員工紅利，明年可望領到約3.2個月。跟陽明去年大賺超額利潤，合計領大約33個月相較，不可同日而語。
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