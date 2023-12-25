大陸金融監管總局局長李雲澤20日至22日帶隊赴廣東考察，多方面聽取意見建議，研究2024年工作思路措施。
大陸金融監管總局網站25日顯示，李雲澤分別和廣東省、深圳市政府主要負責人員展開座談交流，並赴前海深港現代服務業合作區、廣州南沙自貿區考察金融服務情況。李雲澤表示，金融監管總局將全力支持廣東在做好五篇大文章、服務新質生產力發展等方面先行先試，積極引導金融機構幫助粵港澳大灣區建設。聚焦中小金融機構改革化險、防範打擊非法金融活動等重點任務。
李雲澤主持召開部份駐深陸資金融機構座談會，了解機構運行情況，聽取對金融監管工作的建議。李雲澤指出，大陸經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地大，發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升走俏、長期走俏的基本趨勢沒有改變，這為金融業防範化解風險、達到高品質發展提供最大底氣和最大支撐。
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