基富通在聖誕節送大禮，基富通表示，自2024起只要在基富通平台上申購基金（貨幣型基金除外），不必使用酷碰券，也不需要紅利點數折抵，無論單筆或定期定額，通通享有申購0手續費，而且老客戶既有的定期定額契約，手續費率也將自動調整為0％，省去客戶麻煩，讓每位國人都能以最低廉的成本安心理財。
基富通董事長林丙輝表示，基富通成立的目的就是要推動普惠金融發展。「普」是讓每位國人都能享有最多元的資訊，並使用容易上手、方便好用的工具安心理財；「惠」是盡量減輕國人理財的負擔，以合理、低廉的交易成本，做好人生財務規劃。
因此基富通一開始便設定採用網路平台模式，結合金融科技技術，讓投資人從開戶、查看資訊到交易下單，都能在線上快速完成。近期正式推出APP後，有更多免費的獨家資訊，如市場熱度排行、觀點文章，同時依據選基金、買基金、看績效的投資旅程設計操作介面，讓投資人隨時隨地e指理財。上線不到3個月，APP下載數已突破8萬人。
基富通總經理王浩宇表示，基富通開台至今7年多時間，累積客戶數超過25萬人，其中，每月定期定額扣款投資人數超過11萬人，在普惠金融政策推動下，「買基金，０手續費時代正式來臨！」不僅基金理財的費用更低廉，基富通也將持續優化官網與APP使用者介面，提供更多好用、實用的理財機制，滿足國人的長期理財需求。
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