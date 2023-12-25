紅海危機解除，加上陽明公布11月自結獲利每股虧損0.44元，今（25）開盤後數度重挫至跌停，截至中午12點過後在跌停開開關關，成交量已來到24萬張，萬海、台驊投控都有8%左右的跌幅，長榮也重挫逾6%。
上周SCFI寫下連4紅，單周漲幅高達14.77%，漲幅甚至超過疫情期間，不過受到美國與盟國擬針對胡塞組織採取軍事行動，以保護船隻順利運行，紅海危機暫時解除，加上陽明上周五公布11單月虧損15.6億元，每股淨損0.44元，造成航運股今日全面回檔。
摩爾投顧分析師陳冠廷分析，美國打算出動軍艦護航商船，但青年運動有葉門當根據地，就像打游擊一般，美國軍艦來葉門叛軍可以閃，軍艦想要全天候護航商船，長期下來成本高昂，紅海危機短時間難以根除，頂多叛軍先避避風頭。
他認為，SCFI 運價指數本來就是低檔，海運股位階也是低檔，跌幅有限，就算沒有紅海繞道增加運費的狀況，長榮和台驊投控在今年6-9月走勢也是盤堅往上，低檔買海運股很難賠錢，而紅海危機加持，在低檔買的海運變成漲更快賺更多，海運回檔找好買點，是個進可攻、退可守的配置。
免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：