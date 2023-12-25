紅海危機解除，加上陽明公布11月自結獲利每股虧損0.44元，今（25）開盤後數度重挫至跌停，截至中午12點過後在跌停開開關關，成交量已來到24萬張，萬海、台驊投控都有8%左右的跌幅，長榮也重挫逾6%。

上周SCFI寫下連4紅，單周漲幅高達14.77%，漲幅甚至超過疫情期間，不過受到美國與盟國擬針對胡塞組織採取軍事行動，以保護船隻順利運行，紅海危機暫時解除，加上陽明上周五公布11單月虧損15.6億元，每股淨損0.44元，造成航運股今日全面回檔。

摩爾投顧分析師陳冠廷分析，美國打算出動軍艦護航商船，但青年運動有葉門當根據地，就像打游擊一般，美國軍艦來葉門叛軍可以閃，軍艦想要全天候護航商船，長期下來成本高昂，紅海危機短時間難以根除，頂多叛軍先避避風頭。

他認為，SCFI 運價指數本來就是低檔，海運股位階也是低檔，跌幅有限，就算沒有紅海繞道增加運費的狀況，長榮和台驊投控在今年6-9月走勢也是盤堅往上，低檔買海運股很難賠錢，而紅海危機加持，在低檔買的海運變成漲更快賺更多，海運回檔找好買點，是個進可攻、退可守的配置。

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