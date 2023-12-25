【時報記者林資傑台北報導】台股逼近「萬八」關卡，隨著2024總統大選進入關鍵倒數，投資人關注是否會有「選舉行情」到來。中租投顧指出，選舉行情確實存在，但「選前」及「選後」實為兩樣情，歷史數據顯示會發生在選後，投資人可正面看待2024年首季行情，惟須關注2大影響因素。
2024總統大選進入關鍵倒數，股民期待「選舉行情」到來能帶動台股站上「萬八」大關，甚至有積極型投資人會評估可能勝選者的政策預期，加強布局重點發展產業。然而，究竟是否有所謂「選舉行情」，現在進場布局卡位是否還來得及？
中租投顧總經理蘇皓毅指出，回顧1996～2020年間7次總統大選，選舉行情確實存在，但「選前」和「選後」實為兩樣情。從歷史數據來看，台股選前3個月及1個月的上漲機率及漲幅均不明顯，選前7天甚至會來到相對低點，反倒是選後的「謝票行情」有更旺現象。
蘇皓毅表示，數據顯示選後30天台股上漲機率約達80％、平均有約7％漲幅，而選後90天也有近61％上漲機率，可見選舉行情概率會發生在「選後」，投資人可正面看待台股2024年首季行情，惟須關注選後兩岸關係發展與聯準會利率政策動向。
蘇皓毅進一步說明，2024年全球經濟成長放緩，下半年有望進入降息循環，屆時美元走貶將有利新興市場資產表現，台股資金行情會隨之成形，輔以AI所帶動的產業變革，有望推動下一個十年科技主流，並驅動半導體成長。
蘇皓毅認為，台灣電子業因在供應鏈中扮演要角，將引領台股邁向嶄新格局。考量台股步入高檔後震盪可能加劇，投資人宜分批布局台股基金。同時，在震盪多變的市場行情中，主動式基金選股更能趁勝追擊，今年以來台股基金繳出不遜於ETF的成績單。
而觀察「中租基金平台」母子基金申購前十名的基金排行榜，過往境外基金普遍占逾半數，但今年下半年起境內投信基金開始占據榜單半數，可見有越來越多的平台會員懂得善用「中租母子鎖利GO」自動循環複利的交易功能，輕鬆搭上AI台股特快車行情。
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