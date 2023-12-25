2023臺灣運動產業博覽會在臺北市松山文創園區登場，天成飯店集團旗下桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店與朋趣露營體驗，響應年度盛事推出「高爾夫假期住房專案」，平日入住悅華大酒店精緻客房含早每房5,700元起，等同兩人同行每人平均只要2,850元起，並提供一位18洞擊球，朋趣則推出「樂高球．旅朋趣」住房優惠平日雙人入住每車13,880元，包含曙光號露營車住宿乙晚、再享一泊四食與一位18洞擊球，享受和煦陽光暢打高爾夫，讓喜愛高球的旅客輕鬆擁有度假氛圍，享受擊球樂趣度過美好時光。

從台北出發僅需40分鐘車程且近鄰國道大溪交流道僅僅10分鐘車程，擁有27洞的桃園高爾夫俱樂部，其中東區第一洞756碼，標準桿六桿，為全台灣最長球道，寬廣的綠地視野搭配水池、沙坑，讓擊球更具有挑戰性。緊鄰桃園高爾夫球場的悅華大酒店，設有76間舒適客房及中西薈萃多元化餐飲服務。

鄰近球場豪華露營品牌「朋趣」也特別推出「樂高球．旅朋趣」住房優惠，優惠內容可享豪華露營車曙光號住宿一晚，與一位18洞高爾夫擊球，提供全包式一泊四食服務，下午茶食光於Bon Bar提供各式輕食餐點與飲品，晚餐提供BBQ豪華海陸火烤饗宴體驗戶外烹飪樂趣，夜晚由專屬管家提供宵夜泡麵現煮服務，翌日提供陽光咖啡廳自助式早餐，多款台灣在地特色中式佳餚一次滿足。全區規劃適合全客群的休閒環境，包含：VR高爾夫體驗(免費體驗1小時)、迷你高爾夫、法式滾球及趣味推桿體驗等，讓喜愛高球的旅客享受擊球樂趣外，更滿足同行旅客不同的度假需求。