中國人民銀行日前公告，25日和大陸財政部進行的一個月期（28天）中央國庫現金定期存款招標，規模創下有紀錄以來單期新高，中標利率為2.91％，為2022年7月以來最高。前次同期限品種利率為2.5％。
香港信報報導，這次大陸中央國庫現金定存為2023年第10期，操作量人民幣（下同）1,800億元。起息日為25日，到期日為2024年1月22日，針對大陸中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務參與銀行進行利率招標。
2019年以來，人行和大陸財政部進行的國庫現金定存招標期限大多數為一個月，偶有兩個月和三個月品種出現。2022年人行和財政部共進行三次國庫現金定存招投標，總規模為1,500億元。不論是頻率、操作規模還是期限各類，與2021年相比都明顯下降。
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