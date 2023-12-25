【時報-台北電】台股今日在外資放假交投淡靜下維持小紅迎聖誕節，電子權值股普遍休兵，轉由AI PC、光電、部分IC設計挑大梁。IC設計千金龍頭世芯-KY(3661)力返3400關，準千金股聯發科(2454)力戰千元登高998元，受惠高速傳輸題材的祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)聯袂走揚近2%，帶動中價位的威鋒電子(6756)強攻漲停，創惟(6104)、安格(6684)跟進走揚，台股在多方略勝一籌下重登17600關及5日線之上。

準千金股聯發科(2454)旗艦天璣9300首發機款vivo X100在自家大陸市場以及台灣均開出佳績，帶動近來股價一波強攻，今日一度衝上998元，距離千元僅一步之遙，點火千金及中價位IC設計分進合擊向上表態。

AI PC迎換機潮，助威概念股近期一番猛攻，而AI需求提升，最直接可望帶動的就是USB4的加速應用。祥碩(5269)及威鋒(6756)受惠AI PC帶動相關需求，搶啖高速傳輸商機，USB 4規格產品獲認證，帶動今日股價雙雙走強。

祥碩(5269)第三季每股稅後純益已連三季爬升，單季EPS來到9.74元，其USB4領先同業，率先推出裝置端控制IC且獲得USB-IF認證通過，並已掌握OEM市場逾7成訂單，將大啖AI PC潮流商機，激勵股價連彈3日，今日衝高至1795元，站上逾1年半高。

威鋒電子新品VL832 USB4控制晶片近期取得USB-IF認證，並開始量產出貨，其晶片可支援40Gbps高速傳輸，並增加顯示器頻寬，支援四個4K螢幕，完整支援AI PC多工、高效之使用場景，在外資連5買力挺下，盤初放量攻漲停鎖死，重登250元高檔區。

分析師表示，台股本周進入2023年封關，搭配總統大選倒數15個交易日，法人看好封關行情，且年底前市場氣氛偏向樂觀，本周指數可望高檔震盪，明年總統大選前直取「萬八」。明年初台北新車暨新能源車特展、美國消費性電子展（CES）將陸續登場，預期AI概念可望重回盤面焦點，建議低接相關類股。(編輯：龍彩霖)