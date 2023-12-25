【時報記者張漢綺台北報導】聖誕節假期交投清淡，台股盤中指數小漲！美國12月消費者信心指數上升至110.7，遠超市場預期，顯示對未來經濟活絡仍樂觀，且通膨數據持續降溫，2024年降息預期支撐美股多頭氣勢不墜，台股也在資金行情簇擁下持續類股輪動、驚驚漲格局。

今天台股雖然航運股類股賣壓出籠，長榮(2603)、新興(2605)、榮運(2607)、萬海(2615)、台驊投控(2636)、慧洋-KY(2637)、裕民(2606)股價重挫，陽明(2609)盤中股價更被打至跌停，拖累台股指數以低盤開出，但股王世芯-KY(3661)、力旺(3529)、祥碩(5269)及聯發科(2454)等高價IC設計股續強，大立光(3008)亦獲歐系外資追捧，將目標價上調至3200元，激勵大立光盤中股價大漲逾6%，站上2800元關卡，也帶動玉晶光(3406)及亞光(3019)等光學股走高，加上台積電(2330)力守紅盤之上，AI PC題材讓華碩(2357)、宏碁(2353)、廣達(2382)等盤中股價續揚，中小型股則有來思達(8066)、創業家(8477)、紅木-KY(8426)、昶虹(2443)、威鋒電子(6756)、南璋(4712)及慕康生醫(5398)盤中股價亮燈漲停，台股盤中指數由黑翻紅，截至11點45分為止，加權股價指數約17640.23點，上漲43.6點，成交量為1714.23億元；OTC指數為232.55點，下跌0.3點，成交量為426.13億元。

今天盤中上市各類股以光電表現最佳，上漲2.23%，其次是電腦週邊設備類股及機電類股，分別上漲1.75%及1.4%；表現較差者為航運類股、電線電纜類股及造紙類股，其中航運類股下跌4.71%，電線電纜類股下跌0.76%，造紙類股下跌0.66%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股、上漲0.2%，表現最差為航運類股、下跌4.75%。

就技術面來看，漲多的美股開始面臨居高思危壓力，台股也跟著高檔震盪，上周五加權股價指數以17596.63點作收，失守17600點，累計一周小跌77.24點，跌幅約0.44%，周K收黑，日均量也因市場趨於觀望萎縮至3188.6億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步拉回，上周五OTC收盤指數為232.85點，累計一周下跌1.96點，跌幅約0.83%，周K收黑，日均量亦萎縮至724.62億元；今天台股在年底封關日近下，指數開低走高，在17630點附近震盪；近期台股跟隨美股腳步，多頭氣勢強勁，上周低檔頻頻力守10、20日均線，前波高點17516點亦沒有正式失守，量價呈現價穩量縮多頭架構，今天台股也緩步走高，預期適度整理後若能放量，仍將挑戰17743高點，預估本周指數區間看17400點至17700點。

分析師表示，本週為2023年最後一周交易，雖然2023年全球產業面臨通膨升息、消費緊縮及戰爭等影響，但整體來說，今年台股跟隨美股呈現一路震盪上攻，強勢大漲格局，法人機構操盤人歷經幾番轉折，在年底時刻持盈保泰心態濃厚，逢高獲利了結賣壓恐難避免，加上過去投資人可以參考投信認養的中小型個股作為年底操作標的，惟在高股息ETF基金規模擴大下，很難窺出主動型基金認養的中小型股標的，在指數位階甚高下，投資人操作宜謹慎保守。

近期台股類股輪動快速，多頭格局不變，年底作帳行情以及選舉行情逐步加溫，台股震盪中仍可擇優選股，操作上建議可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、鋼鐵等族群；CES展即將在1月開展，預期相關AI伺服器、AI PC業者將大鳴大放展品的願景，屆時AI潮流重回盤面焦點，故不妨趁月底結帳之際，逢低買進相關類股。