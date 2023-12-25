【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17622.68點，漲26.05點；總計404家漲、478家跌、153家持平；委買36843500張、委賣22452061張；總成交值1775.36億元。

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