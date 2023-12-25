【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】伊朗媒體Tasnim報導，伊朗革命衛隊（Iranian Revolutionary Guards）指揮官Mohammad Reza Naqdi准將發出警告，如果美國與其盟邦持續在加薩犯下罪行，那麼地中海、直布羅陀海峽等其他水道可能也可能關閉。
伊朗支持巴勒斯坦激進組織哈瑪斯對抗以色列，並指控美國支持以色列在加薩走廊犯下罪行，長達數周的狂轟猛炸造成當地成千上萬人死亡，上百萬人流離失所。
該指揮官在接受Tasnim訪問時表示：「他們很快就會面臨地中海、直布羅陀海峽和其他水道關閉」。
路透社報導指出，伊朗並沒有直接通往地中海的通道，目前尚不清楚伊朗革命衛隊將如何封鎖這些水域。
葉門親伊朗的胡塞（Houthi）武裝組織自本月初開始襲擊行經紅海的國際商船，以報復以色列在加薩「犯下的罪行」，這導致許多航運公司改變航道。
上周美國宣布組成「捍衛繁榮行動」（Operation Prosperity Guardian,OPG），截至上周末已經獲得逾20個國家加入這個在紅海聯合護航的行動。
稍早前，丹麥航軍巨頭馬士基集團（Maersk）宣布，由於以美國為首的聯軍護航行動完成部署，該公司將準備重啟紅海和亞丁灣的航運業務。
此外，伊朗否認參與襲擊紅海商船，其外長Hossein Amir-Abdollahian表示，葉門胡塞組織是根據其自身立場作出決定，伊朗從未命令他們做任何事，但也不會要求他們停止。
在這個平安夜國際情勢仍舊不平靜。美國國防部稍早前證實，一架從伊朗起飛的無人機23日在印度洋襲擊一艘化學品油輪。此為自2021年以來，伊朗第七度對商業航運發動攻擊，顯示以哈衝突所引發的地緣政治風險已經向外擴散到西印度洋，甚至可能波及地中海，對全球海運與供應鏈造成的風險持續擴大。
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