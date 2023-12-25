【時報-台北電】香港正歡慶聖誕連假，但「北上」出遊儼然形成趨勢，本地酒店、餐飲業生意清淡。香港信報援引餐飲聯業協會長黃家和說法，有別往年，部分酒店不用預定，預估餐飲業平安夜(24日)營業額年減約15%。

香港酒吧業協會主席錢雋永指出，不少市民選擇海外旅遊或北上消費，聖誕節訂位率不到7成，粗估當期業績將會較去年同期倒退3成。

香港入境處最新統計，12月24日，各口岸合計至少有105萬人次出入境，出境人次超過63萬，勝過入境人次41萬。

(編輯：廖小蕎)

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