【時報記者莊丙農台北報導】艾姆勒(2241)今年以來營收逐步恢復過往水準，累計前11月營收年增達到2成。展望2024年，公司高達18個新客戶以及23個新專案陸續貢獻營收，除了切入電動車外，伺服器水冷散熱器有機會在2024年進入量產，成為新的成長動能，

艾姆勒11月營收0.94億元，年增83.2％，累計前11月營收8.17億元，年增20.2％，今年前3季雖然還是虧損，但毛利率逐季改善，第3季轉正來到2.41％，隨著營收規模增加，毛利率第4季將顯著提升。

公司主要產品為油電混合車及電動車中的逆變器（Inverter）散熱模組及其零組件，功率模組（power module）方面，在歐美市場方面，已經取得下世代平台式產品的專案，並導入一家歐洲品牌全系列車款。艾姆勒在日本市場已經是日系三大車廠供應鏈之一，其中一家今年進入量產，還有新專案正在開發，另外二家日系車廠產品認證中。大陸也跟前三大客戶之一合作開發新散熱器，並取得量產資格，預期明年將會導入新車款當中；IGBT散熱目前已打入中國前三大自主品牌，並於2024年起供應主力車款。總計手上有18個新客戶以及23個新專案陸續會貢獻營收。

艾姆勒ADAS主要提供中控電腦的散熱產品，預計有2個專案將分別在24年量產跟過認證，而歐美市場仍在跟Tier 1合作開發下代產品。而伺服器水冷散熱性能測試目前領先同業，今年第3季已通過送樣測試，預期2024年進入量產。

公司今年前3季稅後虧損1.53億元，每股虧損1.7元，隨著營收及毛利率的提升，法人估計2024年具備轉機題材，有望擺脫連續3年的虧損，2024年轉盈。