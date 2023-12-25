【時報記者葉時安台北報導】捷波(6161)今年受到大環境影響，加上去年拉貨強勁使得基期較高，今年前三季營收、獲利下滑，不過今年下半年客戶庫存逐漸去化，已重新開始下單，零售跟博弈業績成長力道可期，第三季營運表現已好轉，展望第四季可望持平甚至更佳，營運狀況逐步回穩當中，明年度整體營運目標比今年佳，期盼明年度狀況恢復至2022年水準。
捷波今年第三季營業收入3.85億元，年減12.9%、季增25.82%，受惠景氣回溫、歐美客戶庫存逐漸去化，營收開始回穩，今年單季營收首次超越去年第4季；營業毛利1.50億元，年減5.6%，毛利率39.1%，年增3個百分點、季增2.7個百分點，強化主力產品銷售，今年各季度毛利率都較去年同期為佳；營業利益0.76億元，年增7.2%；稅後淨利0.68億元，年增3.1%，單季EPS為0.91元，為兩年來單季新高，捷波也提到，在營收回穩，毛利率持續優化下，第3季單季獲利已較去年各季度為佳。
今年受到大環境影響，加上去年拉貨強勁使得基期較高，捷波前三季營業收入9.92億元，年減29.3%；營業毛利3.62億元，年減20.2%，毛利率36.5%，年增4.1個百分點；營業利益1.32億元，年減35.1%；稅後淨利1.18億元，年減39.4%，累積EPS降至1.58元。
捷波前三季營收、獲利下滑，不過今年下半年客戶庫存逐漸去化，已重新開始下單，下半年營運狀況持續改善，第三季營運表現已好轉，展望第四季可望持平甚至更佳，營運狀況逐步回穩當中，明年度整體營運目標比今年佳，期盼明年度狀況恢復至2022年水準。
捷波銷售區域分布，美國占33%、歐洲占28%、新興市場占13%、大陸占7%、台灣占15%，今年仍受到歐美市場影響較大。產品組合上，受消費性電子產品疲弱，捷波EMS(代工)從29%降至14%，比重下滑而提升毛利率。
捷波明年業績瞄準四大領域，零售、博弈、網通、醫療。醫療、網通今年受到景氣影響不大，可望明年延續動能，而今年受到零售跟博弈衝擊較大，第四季開始也陸續恢復下單，明年可望有不錯成長力道。
捷波今年5月併入研揚集團，合併效益發酵也將加速營運成長，包括整合公司官網，加強數位行銷，且產品交叉銷售，增加產品覆蓋範圍，公司也將更新產線設備，以提高產能，而合併也同時擁有台灣及大陸生產基地，滿足全球各地不同需求。
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