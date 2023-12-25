【時報記者王逸芯台北報導】三星瞄準跨年商機，今(25)日宣布推出兩款全新機型Galaxy A15/A25 5G，集結3+1鏡頭、6.5吋大螢幕及5000mAh大電量等特色，分別搭載聯發科(2454)天璣6100+以及三星自家Exynos 1280，預計在1月2日起開賣。

三星Galaxy創新的A系列長期深受青睞，觀察台灣智慧型手機市場，A系列為台灣Android系列智慧型手機銷售常勝軍，如今年3月底甫上市的Galaxy A54 5G便蟬聯8個月Android機型銷售冠軍。

觀察台灣11月智慧型手機銷售狀況，就非蘋陣營來說，三星賣最好的是Galaxy A54 256GB，搶下第三名位置，目前三星A系列依舊是台灣銷售排行榜上的常客。

三星Galaxy A15/A25分別搭載聯發科天璣6100+以及三星自家Exynos 1280。照相部分，Galaxy A15/A25搭載5000萬超高畫素主鏡頭，及超廣角與微距鏡頭的強大3鏡頭組合。A25 5G相機主鏡頭進一步具備OIS光學防手震，夜拍、錄影更清晰。

Galaxy A25 5G推出藏藍黑、幻光黃、琉璃藍3款顏色，搭配6GB+128GB、8GB+128GB兩款容量選擇，建議售價分別為10,490元、11,490元；Galaxy A15 5G則有藏藍黑、幻光黃、穹天藍3款顏色，與4GB+128GB、6GB+128GB兩款版本，建議售價分別為7490元、8490元。兩款手機預計2024年1月2日起於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣。