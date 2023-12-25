【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中國大陸官方媒體25日指稱，愛好生事的菲律賓不只好幾次侵犯大陸在南海的領土，更是到處散布假消息，以及勾結境外勢力。

黨媒人民日報表示，菲律賓靠著有美國在背後撐腰，不斷挑釁中國大陸，菲國這種極端危險的行徑，嚴重損及區域和平穩定。不過，由於是聖誕節慶，菲律賓外交部以及處理南海問題的國家工作小組，並沒有立即發表評論。

路透社指出，近幾個月以來，中國大陸跟菲律賓之間緊張情勢升溫，雙方就發生在南海區域的一系列衝突事件相互指責，包括12月中旬時，中國大陸衝撞一艘載有菲律賓部隊參謀長的船隻。

中國宣稱，對南海海域大部分地區有主權，然而包括菲律賓、汶萊、馬來西亞、台灣、越南，甚至印尼也都對外宣稱有部分主權。2016年，國際法庭對菲律賓提出的一起案件做出裁決，中國大陸的主張無效，但北京政府不接受。

上周，中國大陸外交部長王毅不尋常地直接示警菲律賓，雙邊對南海爭議若有任何誤判，中國大陸都會堅決回應。同時，呼籲菲律賓透過對話來處理嚴重的困難問題。

另方面，正強化與美國以及日本軍事關係的菲律賓，不只被這兩國殖民過，也是70年的防禦戰友。日前，中國大陸對美國軍艦擅闖中菲多次發生海上衝突，具有爭議性的海域附近感到非常不快。

代表官方外交立場的人民日報報導，美國常常利用跟菲律賓簽署防禦條約來威嚇中國大陸，公然支持菲國侵犯中國大陸主權，到處散播國安焦慮感。這篇文章是用筆名鐘聲（Zhong Sheng）來寫的，同時也譴責菲律賓是極不負責任以及是非常危險的。