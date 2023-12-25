【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】財經月刊《環球金融》（Global Finance）日前公布「2023年全球最富國家」排行榜，前三名不讓人意外，分別是愛爾蘭、盧森堡和新加坡。台灣排名全球第14富，領先日本、韓國、德國、法國、英國與荷蘭。
這份報告採用經購買力平價（PPP）調整後的人均GDP進行評比。
根據該排行榜，今年全球前十富國家依序為愛爾蘭（經購買力平價調整之人均GDP達14萬5,196美元）、盧森堡、新加坡、卡達、澳門、阿拉伯聯合大公國、瑞士、挪威、美國，以及義大利國中國—聖馬利諾共和國（San Marino）。
台灣以7萬3,344美元（相當於新台幣228萬元）排名第14，超越傳統印象中應該更為富裕的國家，如荷蘭（第15名）、奧地利（第17名）、德國（第19名）、比利時（第21名）、法國（第29名）、南韓（第30名）、英國（第31名）、日本（第38名）。
在全球前20富國家中，只有4個亞洲國家或經濟體上榜，除了新加坡和台灣之外，還有澳門與香港。
報導指出，愛爾蘭作為全球主要的避稅天堂，是成為全球最富裕國家的關鍵因素，但一般民眾可能對此「很無感」。根據OECD所做的調查，愛爾蘭全國家庭人均可支配收入仍然低於歐盟平均值，換句話說，大多數愛爾蘭人對於他們是「全球最富」的想法可能不以為然。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：