【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】財經月刊《環球金融》（Global Finance）日前公布「2023年全球最富國家」排行榜，前三名不讓人意外，分別是愛爾蘭、盧森堡和新加坡。台灣排名全球第14富，領先日本、韓國、德國、法國、英國與荷蘭。

這份報告採用經購買力平價（PPP）調整後的人均GDP進行評比。

根據該排行榜，今年全球前十富國家依序為愛爾蘭（經購買力平價調整之人均GDP達14萬5,196美元）、盧森堡、新加坡、卡達、澳門、阿拉伯聯合大公國、瑞士、挪威、美國，以及義大利國中國—聖馬利諾共和國（San Marino）。

台灣以7萬3,344美元（相當於新台幣228萬元）排名第14，超越傳統印象中應該更為富裕的國家，如荷蘭（第15名）、奧地利（第17名）、德國（第19名）、比利時（第21名）、法國（第29名）、南韓（第30名）、英國（第31名）、日本（第38名）。

在全球前20富國家中，只有4個亞洲國家或經濟體上榜，除了新加坡和台灣之外，還有澳門與香港。

報導指出，愛爾蘭作為全球主要的避稅天堂，是成為全球最富裕國家的關鍵因素，但一般民眾可能對此「很無感」。根據OECD所做的調查，愛爾蘭全國家庭人均可支配收入仍然低於歐盟平均值，換句話說，大多數愛爾蘭人對於他們是「全球最富」的想法可能不以為然。