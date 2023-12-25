歲末年終盤點今年台股大放異彩，搭著AI話題幾乎可以說在股市風起雲湧一浪接著一浪。回顧國內金融圈最值得一提的就是台股ETF，依資料顯示，截至今年11月底為止，台股前十大ETF基金規模合計1.19兆元，佔56檔台股ETF基金總規模1.398兆元的近9成，尤其高股息ETF，更引起不少投資目光。
然而，想增加被動收入無疑股民們要及早備好理財功課，節目《鈔錢部署》盤整兩項網友們最熱衷的財經話題，「2024年最值得投資的三個市場」及「高股息ETF漲高要停扣嗎」，由財經專家盧燕俐主持，股怪教授謝晨彥進一步專業分析。
展望2024年股市 謝晨彥：強者恆強
2023年科技、通訊股表現相當凌厲，謝晨彥依基本面分析，透過美國S&P 500年度各板塊每股盈餘來看，無論是年收或是獲利的年增率表現優異，因此若是望向2024年應該能繼續保持「強者恆強」的趨勢。
電子、網通概念股轉強 謝：有信心台股挑戰兩萬點
以台股與美股的連動性強來說，謝進一步表示，回看台灣外銷訂單可以說是「滿」的狀態，這也代表著營收將跟著紮實漲起來，以電子及資通訊訂單而言，都創下自2022年11月以來的新高。
雖然台股目前正在緩步成長，電子科技類走勢依然強勁，以支撐台股主軸的科技股來說，話題性十足的「半導體」、「光電」、「AI」等年底營收正逐漸好轉，因此謝晨彥斷言：「台股有機會挑戰兩萬點，而非僅是市場預估的萬八而已」。因而，股民可以鎖定在三個市場可以鎖定「台股基金」、「個股」、「ETF」去做理財搭配。
存股變飆股！網友被00929高息收驚醒
另一話題聚焦高股息ETF，有網友截圖自己存股今年市場最轟動的月配息的復華台灣科技優息(00929)，未料以存股的心態卻在一早尚未起床時，被網路銀行的訊息給驚醒，圖中股民一口氣配息拿到5萬5000元的股息，直呼「根本是被錢砸醒」。此消息網路散播開也讓網友們再次探討是否要「砸金重押在高股息ETF」以及「需要停利停看聽嗎」。
謝晨彥以五檔創新高價的高股息ETF回應兩點疑惑，目前趨勢來說幾檔高股息ETF確實數字不斷攀升，今年度漲幅亦是精彩絕倫，但考量到股民心態，好還會更好嗎的疑慮隱憂，以是否「停利」話題，可以參考的概念是在以「不停扣」為肯定的方向，依然需要定期定額的扣款做一個長線的佈局。
而「停利」部分，以00929週線圖及指數報酬走勢來看持續走高，因此存股族可以考量自身是否真需要「現金流」這件事，有需要這筆錢那就停利領息，但如果是想讓心理舒服低買高賣領息收，那麼停利持續扣款也無妨。
但就00929整體走勢來看，其實他更建議「不停利」，依成分股觀察並無漲多修正，反倒是正在市場看好的趨勢上持續往上探，例如：聯發科、健鼎、聯詠、光電、智易等就值得關注，因此現在停利或許言之過早，可以等到Q2成分股停整時，再來做一波變更較為妥當。
整體來說，謝晨彥建議股民，以台股高股息ETF目前熱度居高不下的情況來說，存股族若要討論是否「停利」，可以掌握兩要點：「停利不停扣」、「明年Q2再盤整」。
總體來說，2023年台股高股息ETF聲名大噪，投資族群若想選擇作為投資標的時，可以考慮財經專家的分析近一步做理財規劃，不僅有機會佈局長線釣大魚外，也能透過數據、基本面邏輯分析減少滑鐵盧的機會。
影片內容已獲鈔錢部屬授權，完整影片請參考 00929月送5萬錢砸臉?高息ETF漲高"這時"再停利! ETF混搭台股基金１招Double賺《鈔錢部署》盧燕俐 ft.謝晨彥 20231221；未經同意禁止取用轉載。
(文／蔡季伶撰寫提供)
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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