針對媒體報導晶圓代工廠聯電（2303）將技轉12奈米製程技術予英特爾，對此，聯電今（25）日表示，對市場傳聞不評論。
對相關報導，聯電表示，對市場傳聞不評論，12奈米為公司發展藍圖上重要製程，將提供給客戶最佳解決方案。
此外，國內法人機構也指出，不過目前尚不清楚技轉的合約是否為一次性，且聯電大部份營收仍來自成熟製程，未來仍將持續面臨中國的競爭，惟終端庫存調整接近尾聲， 因此維持原評等及目標價。
針對媒體報導晶圓代工廠聯電（2303）將技轉12奈米製程技術予英特爾，對此，聯電今（25）日表示，對市場傳聞不評論。
對相關報導，聯電表示，對市場傳聞不評論，12奈米為公司發展藍圖上重要製程，將提供給客戶最佳解決方案。
此外，國內法人機構也指出，不過目前尚不清楚技轉的合約是否為一次性，且聯電大部份營收仍來自成熟製程，未來仍將持續面臨中國的競爭，惟終端庫存調整接近尾聲， 因此維持原評等及目標價。
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