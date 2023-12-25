針對媒體報導晶圓代工廠聯電（2303）將技轉12奈米製程技術予英特爾，對此，聯電今（25）日表示，對市場傳聞不評論。

對相關報導，聯電表示，對市場傳聞不評論，12奈米為公司發展藍圖上重要製程，將提供給客戶最佳解決方案。

此外，國內法人機構也指出，不過目前尚不清楚技轉的合約是否為一次性，且聯電大部份營收仍來自成熟製程，未來仍將持續面臨中國的競爭，惟終端庫存調整接近尾聲， 因此維持原評等及目標價。

#聯電 #技轉 #英特爾 #評論 #場傳