搶攻春節送禮商機，以楓糖系列甜點為主題的知名日系品牌「The MAPLE MANIA 楓糖男孩」，將品牌人氣經典最受歡迎品項「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」組合，推出18入及28入2款國人送禮最愛的禮盒大小商品，首度前進東區百貨通路美食甜品戰區，於遠東SOGO台北復興館設立快閃櫃，同步也在中部新光三越台中中港店設點快閃，北、中、網路等銷售串聯，以日式餅乾結合在地化的春節包裝及方便的採購模式，迎合年節期間非傳統禮盒的消費者需求。
「The MAPLE MANIA 楓糖男孩」2024新春禮盒，即日起全台唯一正櫃門市新光三越信義新天地A8店及官網開賣外，也可以於遠東SOGO台北復興館（2023／12／26 ~ 2024／02／15）、新光三越台中中港店（2023／12／27 ~ 2024／01／23）快閃櫃近2個月的檔期內進行採購，禮盒皆為限量限定，售完為止。
「The MAPLE MANIA 楓糖男孩」2024新春禮盒充滿迎龍賀新春的年味，外包裝色系採用台灣習俗象徵吉祥富貴寓意的鮮紅色及金色之外，更融入了充滿濃濃春節喜慶氣息的紅燈籠及紙扇花元素，此外並以流暢簡潔線條繪出金龍奔騰樣貌，期許龍年行大運，好運龍總來。
「The MAPLE MANIA 楓糖男孩」2024新春禮盒口味，以鐵粉深愛的「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」雙搭組合銷售，一次享有「The MAPLE MANIA 楓糖男孩」上乘雙品楓味甜點。
「楓糖奶油夾心餅乾」嚴選加拿大魁北克楓糖和發酵奶油並大量使用於餅乾之中，另加入奶油巧克力作為夾心，襯托出楓糖的清爽甜味，口感輕脆、風味香濃。「楓糖費南雪」使用大量楓糖精心製作，另加入黑糖作為隱味，外表焦香酥脆、內部濕潤鬆軟。「The MAPLE MANIA 楓糖男孩新春禮盒」18入，售價1,020元（內含「楓糖奶油夾心餅乾」12入，「楓糖費南雪」6入）；28入，售價1,480元（內含「楓糖奶油夾心餅乾」20入，「楓糖費南雪」8入）。
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