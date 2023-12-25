台指期早盤25日延續上漲氣勢，指數開高至17,666點，目前暫報17,617點，上漲57點，漲幅0.32％，成交口數約1.8萬口。
美國商務部經濟分析局公布 11 月PCE物價指數及個人消費支出成長皆低於市場預期，根據CME FedWatch Tool，利率期貨市場隱含明年 3 月FOMC會議降息機率為 85.6％，明年全年降息幅度近6碼。
第一金投顧指出，在美光優於預期第四季財報及明年首季財測，帶動記憶體族群股價表現強勁，另外，2024 年成長主流AI上游及下游分別為IC設計及PC類股，IC 設計主流為ASIC族群，例如創意、世芯股價呈現上漲，PC類股主要看AI PC帶動 PC 品牌及代工廠營運成長，例如廣達、華碩皆有望受惠。
關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲22點，成交價9,239點；臺灣永續期貨上漲32點，報價8,928點；半導體30期貨上漲7點，來到4,970點；航運期貨上漲2.05點，指數報價162.05點；國外指數部分，東證期貨上漲5.25點，來到2,340點；美國道瓊期貨上漲64點，報價37,670點；美國費城半導體期貨上漲10點，指數暫報4,165點。
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