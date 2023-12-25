為協助求職困難者就業準備及適應職場，勞動力發展署北分署鼓勵雇主提供職場學習的工作，幫助長期失業、中高齡、身心障礙等就業困難者重新學習職場技能、適應環境，進而返回職場。64歲的賴大姐，就是在北分署羅東就業中心的協助下，運用「職場學習再適應計畫」，幫助她重新適應從小吃店老闆到餐廳外場服務員的職場角色轉換，重新啟動職涯下半場！

64歲的賴大姐曾任護理師達13年，為了照顧失智的婆婆和中風的父親不得不離開需要排夜班的護理工作轉而自營小吃店，長期清洗搬運食材、餐具導致手部職業傷害，賴大姊無奈結束小吃店營業。因經濟壓力賴大姐急需再找一份工作，但卻因年齡、體力的限制求職處處碰壁，於是來到北分署羅東就業中心尋求協助。

羅東就業中心就服員評估賴大姐的體能、工作經驗及意願後，運用勞動部「職場學習及再適應計畫」，推介她到熟悉的餐飲業擔任外場服務員，角色從自營雇主轉換為受僱者，餐廳外場主要負責顧客點餐、送餐、接待，不再需要清洗處理及搬運食材餐具，手部疼痛的問題獲得解決；在熟悉的工作場域中，以往的經驗讓她很快適應，工作能力得以發揮，每天笑容待客開心工作，目前已穩定就業超過3個月，穩定的收入更讓她對未來的高齡生活更有信心。餐廳老闆表示，賴大姐雖然體力不如年輕人，但是她待客應對圓融，積極主動學習的態度令人讚賞。

勞動力發展署北分署指出，「職場學習及再適應計畫」補助雇主基本工資、行政管理及輔導費，提升雇主進用意願，對求職者提供更多支持和輔導，幫助失業者降低進入就業市場障礙，迅速適應並融入職場。補助期間最長3個月，對於中高齡、身心障礙者、二度就業婦女等特定對象求職者，經評估核可後可延長至最長6個月。詳情請上「台灣就業通」網站查詢，或撥打台灣就業通0800-777-888服務專線洽詢。