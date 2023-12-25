出乎意料！打破往年都在年底公布年終獎金慣例，長榮集團今日提前「放榜」，由長榮航空打頭陣，受惠疫後旅運復甦、票價衝高，獲利創歷年新高，今年大手筆發出6個月年終獎金，明年起再加薪5000元，且包括子公司航勤、空廚、倉儲及航太都是6個月，衝破「K董」張國煒在任時發4個月的年終天花板。長榮海運及其他集團內公司則循往例，待本周五開獎。

長榮集團年終獎金向來是年底最後一個上班日開獎，因而成為各界發放指標，尤其前兩年因疫情導致運價飆漲，長榮海運發出40個月的年終獎金，隨隨便便就是百萬進帳，成為熱議話題，今年換長榮航空接棒，年終獎金發多少，早就在內部「猜猜樂」好一陣子。

長榮航空第3季合併營收雖創下單季新高，惟因地緣政治使得國際油價飆漲，在9月衝到波段高點，無法立即反應票價，因此侵蝕獲利，毛利率21.9％，比第2季少1.33個百分點，前3季合併營收1462.98億元、年增48％，稅後純益163.96億元，EPS為3.05元。

長榮航去年年終發3個月，歷年最高則為4個月，此次大手筆發出6個月年終，優於原本預期。對比台灣虎航前3季EPS為3.19元，略高於長榮航，年終獎金估為6個月水準，長榮航此次發6個月，外加所有員工調薪5000元，業界普遍認為，實際上已超越虎航。

飛行員依照職級不同，分別加薪1.1萬到2萬元。

目前已公布的航空業年終，星宇航空發1個月、台灣虎航約6個月，華航前3季合併稅後淨利歸屬母公司68.98億元，EPS為1.15元，僅長榮航的一半，要發超過長榮航有難度，最後數字將待華航工會與資方協商。

先前長榮航空工會以長榮航空獲利164億元的數字，拿來跟台灣虎航比，嗆「年終只發5個月是敷衍員工」，甚至喊出要發15、16個月年終。同業認為，工會刻意忽略長榮航前3季EPS還落後虎航的現實，拿大恐龍跟小蝦米比，雙方員工數量差超過10倍，「太扯了，根本毫無邏輯的亂喊」，就算是台積電，都不可能這樣亂發。

長榮航此次年終發得不錯，打破過往最高4個月的「年終天花板」，業界認為重心主要放在調薪，一來有利於疫後航空人力需求吃緊，有留人的效果，二來藉由拉高薪資，凸顯「五星級航空」的薪資水準，成為進入航空業第一志願，況且票價總有回落一天，不可能每年都發這麼多的年終獎金，調整薪資結構才是長久之計。