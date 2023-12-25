為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部於今（25）日公告新一年勞保紓困貸款將於113年1/5正式開辦，僅有2個星期的申貸期，每人最高可貸10萬、貸款期間3年，前6月按月付息不還本，從第7個月起按月平均攤還本息。

勞動部今天發布新聞稿，指紓困貸款將於113年1/5正式開辦，受理期限至1/19為止。貸款資格為：生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日113年1月19日止）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。但已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

勞動部表示，符合資格且有需求的勞工朋友於受理申請期間，可以透過網路、臨櫃或郵寄等方式向土地銀行各地分行或其委託之金融機構提出申請。為減少民眾臨櫃排隊久候時間，請多加利用網路申請，例假日亦可使用，既省時又方便。