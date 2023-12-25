【時報-台北電】美元疲軟，上周五ICE棉花期貨漲近1%；受惠於美元指數下跌，使以美元計價的棉花更加便宜及吸引力，致期棉觸及一周最高位。

鄭棉續漲，由於市場情緒回暖，大宗商品集體收漲，棉價跟隨走強，紡企順勢走貨，中高支紗線銷售相對較好，下游棉市場交投逐漸回溫，令期價漲近1%。

終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.8%，報每磅79.76美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算漲0.26%，報每公噸15415人民幣。(編輯：王思涵) (商品行情網)