疫情結束後，2022年下半年起科技業景氣急轉直下，如今仍持續面臨不景氣，根據「Layoffs.fyi」最新統計，全球1178家科技公司累計裁員26萬771人，預估2023年每天都有超過714人失業，其中Google是這波裁員人數最多的公司。

數據顯示，2023年有3家公司裁員人數破萬，其中Google裁1.2萬人最多，微軟、臉書母公司Meta也都有1萬名員工被裁，其他包括亞馬遜裁9000人，愛立信被裁人數則約在8500人。

此外，美光裁員人數估達7200人、裁員幅度15%；英特爾今年更已啟動5波裁員，其加州研發中心不斷緊縮員額，明年將會持續祭出撙節措施。

Google大幅裁員也引發關注，Google廣告銷售部門高層日前示警，該部門現有3萬名員工打算進行重組，公司目前正在加大投資人工智慧相關領域，外界預料該可能成為下一波裁員的風暴中心。