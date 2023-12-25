【時報記者林資傑台北報導】自動化設備廠萬潤(6187)受惠客戶需求逐漸復甦，2023年11月營收回升至近14月高，第四季營運可望持續回升，公司對2024年營運樂觀看待。萬潤股價近期高檔盤整，今（25）日開高後在買盤敲進下放量勁揚4.12％至139元，早盤維持近3.5％穩健漲勢。
萬潤2023年前三季合併營收8.35億元、年減達57.35％，為近4年同期低。營業利益0.12億元、年減達97.2％，創同期新低。雖有業外收益挹注，稅後淨利0.73億元、仍年減達84.66％，每股盈餘（EPS）0.9元，雙創近11年同期低。
萬潤前11月自結合併營收10.7億元、年減達51.02％，續處近4年同期低，但衰退幅度較前10月54.07％持續收斂。隨著客戶需求逐漸復甦，11月自結合併營收1.17億元，月增0.03％、年增6.19％，回升至近14月高，第四季營運可望較第三季持續復甦。
萬潤發言人李建德先前法說時表示，由於客戶因景氣低迷而暫緩投資新設備，使今年營運明顯下滑。不過，隨著庫存去化告一段落，且AI應用帶動2.5D/3D等先進封裝製程需求強勁，對明年營運樂觀看待，認為AI相關應用為主動能，被動元件可能明年下半年才會回升。
李建德指出，萬潤與弘塑、辛耘等同業的設備不同，彼此沒有競爭性，在自動化、檢測等方面甚至可以互補。萬潤目前聚焦先進封裝領域，有些產品是跟客戶合作研發，雖需視客戶是否採用，但希望能做到第一、甚至唯一的供應商，對明年景氣樂觀看待。
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