【時報記者王逸芯台北報導】毅嘉(2402)隨著車用晶片短缺狀況緩解，車載面板客戶在PCBA相關的合作持續增加，2023年和2024年車載營收將維持高成長。毅嘉今日股價開高走高，盤中大漲逾2.5%，一舉站上5日線、月線。
毅嘉自2020年開始導入PCB打件(PCBA)，主要是跟台灣和大陸的面板廠合作車載相關產品，因合作的案子越來越多，帶動2021~2022年車載營收的大幅成長，雖受車用晶片缺料影響，2021年和2022年車載的營收仍有40%以上的高成長，車載比重也從2020年的44%提升至2022年的65%，今年第三季更已高達69%。
毅嘉第三季車載的部分因為車用晶片短缺情況緩解，拉貨動能維持在高檔，穿戴設備也因客戶庫存調整告一段落，而有回補庫存跡象，使得單季營收相較第二季有雙位數的成長。
展望後市，車載的部分，隨著車用晶片短缺的狀況緩解，全球汽車銷量於2023年將重拾成長，面板客戶在PCBA相關的合作持續增加，故在2023年和2024年車載相關營收將維持高成長。另外。毅嘉有在研發汽車電池連接軟板，以及車用散熱模組，希望能成為未來的成長動能。
產能規劃上，毅嘉未來3年會把重點放在馬來西亞廠的擴產，希望2025年能佔整體營業額的15%，目前低於10%。毅嘉現在生產基地還是以大陸蘇州廠和中山廠為主，佔整體產出的90%，為了因應「 China+1」的需求，未來除了在馬來西亞擴產外，2026年之後也會考慮在墨西哥設廠。
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