為減輕中重度失能者及其家庭經濟負擔，衛福部大幅提高「住宿式服務機構使用者補助方案」的補助額度，今年最高補助由以往6萬元提升至12萬元，並取消排富規定。這項補助方案的申請期限，即將在明年3月1日截止，只剩不到2個月，想申請的民眾要把握時間。

112年度住宿式服務機構使用者補助方案，補助金額如下：

1.經評估長照失能等級達第4級以上或具身心障礙證明中度以上，且當年度累積入住180日以上者，補助12萬元。

2. 住宿機構既有住民未經評估，或經評估長照等級未達第4級，且當年度累積入住180日以上者，補助6萬元。

3.符合第1、2點補助資格，但當年度入住未滿180天者，就住滿1/2日曆天之月份，按月計算補助額度。

衛福部表示，今年起已取消排富及依稅率級距給予不同補助額度，而是依條件給予6萬元或12萬元定額補助。以往因稅率級距20%以上而無法領取者，今年只要符合條件，皆可申請長照補助。

衛福部提醒，長照住宿補助方案，申請期限分為2階段：第1階段為補助年度7月1日至12月31日止，第2階段為補助年度隔年之1月1日至3月1日止，逾期不予受理。申請方式：向今年度最近1次入住機構所在地之直轄市、縣(市)政府申請，且申請當下當年度應已住滿規定之天數。

除了這項專案補助外，政府針對經濟弱勢者，例如年滿65歲以上或領有身心障礙證明且符合相關規定，也可擇優申請身障住宿照顧費用補助、或中低收入失能老人機構公費安置補助。據統計，住宿式服務機構住民有9成以上，皆獲得政府相關補助。