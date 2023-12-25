【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數232.70點，跌0.15點；總計290家漲、393家跌、104家持平；委買10535804張、委賣5993316張；總成交值363.22億元。

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