【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17631.85點，漲35.22點；總計445家漲、430家跌、150家持平；委買36179118張、委賣21736869張；總成交值1503.03億元。

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