【時報記者任珮云台北報導】開發金(2883)響應臺灣碳權交易所國際碳權交易平台登場，開發金控及子公司積極參與首批碳權交易，購入3000噸碳權，未來將配合綠電導入，使用於總部大樓等自身營運管理之碳抵換，達成2024年總部大樓碳中和目標。

開發金控身為台灣第一家提出2045年全資產組合淨零碳排的金控公司，從「自身營運減碳」與「投融資組合減碳」兩大面向著手，依循國際永續方法學，逐步邁向淨零願景。

在自身營運方面，開發金控總部為綠建築大樓，結合智慧節能系統，並自2022年起，每年採購500萬度綠電，逐步提高綠電使用率，第二階段綠電規劃已於今年完成。首批購入的3000噸碳權，將使用於總部大樓之碳抵換，預計2024年達成總部大樓碳中和，降低自身營運對環境的衝擊。

開發金控期許成為永續金融領導者，開發金控及旗下子公司，均已在董事會轄下成立永續委員會，全面升級永續治理層級，並落實各項綠色金融行動方案，逐年降低投融資碳排量，協助客戶推動低碳轉型。

開發金今年前3季EPS為1.05元，明年配息有望。開發金至9月底其他損益（OCI）項下及攤銷後成本（AC）重分類的變動數為正，不用再增提特別盈餘公積，不會影響今年的可分配盈餘，加上近來股市上揚，明年股息可期。