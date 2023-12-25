【時報記者葉時安台北報導】豐興(2015)周一(12月25日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼、鋼筋基價持續平盤；型鋼產品基價也持續維持平盤。豐興經理莊文哲表示，國際盤價高檔震盪，國內內銷盤價相對有撐，而豐興接單上，目前客戶在年底較以出貨為主，買盤稍做休息，不過整體第四季旺季有旺。

回顧上周盤價，豐興國內廢鋼、鋼筋基價雙雙升轉平；型鋼產品基價也持續維持平盤，MQ附價則每公噸上漲500元。豐興強調，年底營運趕工旺季效應下，台灣鋼筋出貨狀況仍強。

豐興本周盤價持續持平，廢鋼收購價在每公噸1.15萬元，鋼筋價格每公噸為2.00萬元，型鋼亦持續持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周從每公噸390美元平盤轉跌至385美元；美國貨櫃廢鋼本周報價也從每公噸385美元轉跌為380美元，止步連七周上揚。澳洲鐵礦砂則從每公噸135美元轉漲至139.9美元。