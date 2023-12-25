【時報-台北電】蔚來前在2023 NIO DAY(蔚來日)發布多項科技成果，首款自研智慧駕駛晶片、46105大圓柱電池、自研全局900V高壓架構、天行智慧底盤系統等，皆令市場關注。蔚來也展示新的智慧電動行政旗艦車型ET9，新車搭載蔚來自研技術成果，標價達80萬元(人民幣，下同)。按計劃，新車交付時間為2025年第一季。
蔚來ET9是蔚來全端技術佈局與全球領先科技的結晶之作，包含17項全球首發技術、52項同級領先技術，已申請專利達525項。新車採用原生行政四座佈局，透過創新的「天空島」和「行政橋」設計，建構出四個專屬的頭等艙座椅空間體驗。
蔚來也正式發表第四代換電站與640kW全液冷超快充樁。第四代換電站支援多品牌共享換電，換電時間縮短22%；配備站頂光電系統，每座站每年節省近1.8萬度電。蔚來640kW全液冷超快速充樁，最大電流765A、最大電壓1000V、峰值充電功率640kW，可智慧即時分配站內充電功率。2024年，蔚來將新增1,000座換電站，新增20,000支充電柱，進一步提升用戶加電體驗。（編輯：張嘉倚）
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