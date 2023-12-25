【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】拜人工智慧（AI）熱潮所賜，今年帶領美股走高的「科技七雄」（Magnificent Seven）都交出了閃瞎人的股價表現，展望新的一年，如果投資人想從這7檔重磅科技股只選出一檔壓寶，那絕對是這檔龍頭股，且分析指出其股價還不算貴。
除了美國經濟可望實現軟著陸之外，今年美股還有許多好消息，包括那斯達克指數今年以來上漲超過40%，而根據歷史走勢來看，這個以科技股為主的市場仍然後市可期。在過去51年，在市場反彈後的一年內，該指數平均上漲19%。
股票投資研究公司The Motley Fool出具報告指出，今年領跑的「科技七雄」表現都大幅領先美股大盤。輝達今年來飆漲漲235%、Meta漲194%、特斯拉漲107%、亞馬遜漲83%、微軟漲59%、Alphabet漲56%、蘋果漲50%。標普500指數今年來漲逾20%。
華爾街向來是百家爭鳴，但在這件事上卻是少見的「英雄所見略同」，隨著AI快速普及，大多數分析師認為在七巨頭當中，輝達處於最有利的位置。
今年輝達股價飆漲2倍多，但有證據顯示就長期來看，其股價表現仍可望取得領先，且這檔股票或許不如投資人所想的那麼貴。
雖然AI對輝達而言絕對是一個龐大的機遇，但該公司絕非僅有這個機遇。作為遊戲、雲端運算、數據中心和AI處理解決方案的產業龍頭，輝達及其投資人的未來仍是一片光明。
在AI熱潮帶動下，輝達2024財年第三季（截至2023年10月29日）營收達181億美元，年增206%，並創下歷史新高。稀釋後每股盈餘為 3.71美元，較前一年同期暴增1,274%。該公司持續看好由AI帶來的成長前景，預期第四財季營收將年增230%至200億美元，再創歷史新高。
根據彭博社Bloomberg Intelligence調查，到2032年，生成式AI市場可能擴大到1.3兆美元，複合年均成長率（CAGR）達到42%。根據New Street Research的數據，在AI早期技術機器學習領域中，輝達的市占率達到95%。作為所有類型之AI解決方案的龍頭廠，輝達在這波成長浪潮中理所當然取得最佳的有利位置。
由於經濟放緩，遊戲市場罕見隨之衰退，但現在已經出現回溫跡象。根據市場研究機構Mordor Intelligence，到2028年，全球遊戲GPU市場料將從今年的27億美元擴大至117億美元，複合年均成長率達34%。輝達也是此類GPU的龍頭廠。
越來越多公司引進AI技術將推動數據中心的升級周期。根據CFRA Research，輝達在全球數據中心GPU市場的市占率高達95%。而根據P&S Intelligence Market Research所做的分析，數據中心市場將持續擴大，到2030年估將從2022年的2,630億美元成長到6,030億美元，複合年均成長率達11%。
雖然輝達前景光明，但其高貴的股價可能令人有些望之卻步。The Motley Fool在報告中指出，目前輝達的本益比（PE Ratio）為65倍、市價營收比（PS Ratio）為27倍，乍看之下似乎貴得有些離譜，但這些數字並未反映出一個關鍵因素，即成長性。其本益成長比（Price/Earnings to Growth Ratio）小於1，相較之下，標普500指數的PEG ratio 超過2，這顯示輝達的股票真的不貴。
該分析指出，生成式AI的需求將持續加速成長，再加上輝達在遊戲、數據中心和機器學習領域的霸主地位，如果明年只能在「科技七雄」中選一檔，那麼輝達當之無愧。
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