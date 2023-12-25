【時報-台北電】美股上周五科技股續強，台股早盤開平後維持小漲，目前在17600點及5日均線之上，早盤最高17663點，站回所有均線之上，由於外資開始聖誕節期，內資成為盤勢動向主導者。今日類股漲跌互見，幅度皆在1%左右，波動不大。大立光(3008)衝上2800元漲幅高達6%，成為光電股的多方大將，小兵群起擁護，憶聲(3024)大漲8%，華興(6164)、正達(3149)、富采(3714)、TPK-KY(3673)、揚明光(3504)、亞光(3019)漲幅達2%以上。光電股崛起當頭。
因蘋果及華為高階新機重啟，歐系外資最新報告看好大立光前景，將大立光2024年/2025年每股盈餘上調9%/12%，並將目標價上調至3200元，激勵大立光大漲突破2800元關卡，創下2021年8月9日以來新高價。
面板雙虎同步看好明年景氣，友達、群創近日分別獲外資買盤青睞，雙雙啟動補漲行情，群創(3481)獲外資連3買高達11萬3258張，盤中走高2%，繼續改寫三個多月來的高價。友達(2409)上周五(12/22)亦獲外資買超4萬1605張，多方吃補丸股價創近3個月高，今日挾銀彈續攻，惟動能不若群創有力，漲幅壓於1%之下，先在17元徘徊。
2024年全球迎接巴黎奧運、歐洲盃、美洲盃重大賽事，有利電視需求朝更大尺寸走，群創總經理楊柱祥看好明年景氣會比今年好，尤其下半年可審慎樂觀期待。友達董事長彭(又又)浪指出，這一波面板景氣在上半年就已經觸底，現在回到正常季節性循環，明年景氣可望溫和成長雙虎大佬見解一致，旗下股價正向反應創近三個月高點，今日繼續走強。（編輯：張嘉倚）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：