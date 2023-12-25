【時報-台北電】美股上周五科技股續強，台股早盤開平後維持小漲，目前在17600點及5日均線之上，早盤最高17663點，站回所有均線之上，由於外資開始聖誕節期，內資成為盤勢動向主導者。今日類股漲跌互見，幅度皆在1%左右，波動不大。大立光(3008)衝上2800元漲幅高達6%，成為光電股的多方大將，小兵群起擁護，憶聲(3024)大漲8%，華興(6164)、正達(3149)、富采(3714)、TPK-KY(3673)、揚明光(3504)、亞光(3019)漲幅達2%以上。光電股崛起當頭。

因蘋果及華為高階新機重啟，歐系外資最新報告看好大立光前景，將大立光2024年/2025年每股盈餘上調9%/12%，並將目標價上調至3200元，激勵大立光大漲突破2800元關卡，創下2021年8月9日以來新高價。

面板雙虎同步看好明年景氣，友達、群創近日分別獲外資買盤青睞，雙雙啟動補漲行情，群創(3481)獲外資連3買高達11萬3258張，盤中走高2%，繼續改寫三個多月來的高價。友達(2409)上周五(12/22)亦獲外資買超4萬1605張，多方吃補丸股價創近3個月高，今日挾銀彈續攻，惟動能不若群創有力，漲幅壓於1%之下，先在17元徘徊。

2024年全球迎接巴黎奧運、歐洲盃、美洲盃重大賽事，有利電視需求朝更大尺寸走，群創總經理楊柱祥看好明年景氣會比今年好，尤其下半年可審慎樂觀期待。友達董事長彭(又又)浪指出，這一波面板景氣在上半年就已經觸底，現在回到正常季節性循環，明年景氣可望溫和成長雙虎大佬見解一致，旗下股價正向反應創近三個月高點，今日繼續走強。（編輯：張嘉倚）