外資上周買超289.4億元，無奈自營商賣超307.1億元、投信也轉賣超32.3億元，累計台股大盤指數下跌77.24點，跌幅0.44%。八大官股則小幅加碼12.2億元，買超最多的為兩檔殖利率香噴噴的00919（群益台灣精選高息）和00929（復華台灣科技優息），總計買超7.6萬張，另外也加碼3檔金融股及2檔低價債券ETF。
八大官股上周周一到周五分別為買超台股5.6億元、買超31.6億元、賣超28.6億元、買超31億元、賣超27.4億元，累計一周買超12.2億元。在買超的前十檔中，有3檔金融股是八大官股著墨的標的，分別為元大金、中信金及彰銀；至於買超的2檔債券ETF則是群益ESG投等債20+（00937B）及國泰20年美債正2（00688L）。
00919挾高殖利率題材受到存股族爭先搶買，到上周為止受益人數正式突破40萬大關，來到41.1萬人，自本月以來成長幅度超過50%，而規模則來到898億元，進逼900億大關。以00919今天貼近22元來看，全年殖利率仍有機會衝10%。而00929在上周受益人數衝破50萬人，基金規模則來到1144億元。
至於本月才剛掛牌、為首檔採月月配且有收益平準金機制的ESG債券ETF群益ESG投等債20+（00937B）規模則來到200億，受益人數達8.3萬人。
在賣超部分，八大官股上周調節最多的是熱門股陽明，賣超共3.1萬張，其次為群創1.9萬張、永豐金1.5萬張，同時賣超長榮1.2萬張。在ETF部分，賣超的則有國泰台灣5G+（00881）1.5萬張、復華富時不動產（00712）1萬張及國泰永續高股息（00878）9000張。
國票投顧指出，12月到最後一周，台股將由內資主導，市場將以中小型股具表現機會；觀察明年台股走勢，投資人應提前卡位潛力產業，包含矽晶圓、記憶體製造、MOSFET，及即將於元月登場的CES（消費型電子展）個股。
上周八大官股買超前十名為：群益台灣精選高息49614張、復華台灣科技優息26716張、元大金19970張、中鋼18098張、群益ESG投等債20+ 17892張、中信金14093張、彰銀13797張、英業達13714張、國泰20年美債正2 12924張、東元11861張。
上週八大官股賣超前十名為：陽明31530張、群創19637張、永豐金15530張、國泰台灣5G+ 15094張、長榮12847張、中工11482張、宏碁11042張、復華富時不動產10382張、國泰永續高股息9039張、大聯大8582張。
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